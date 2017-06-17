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Общество
Подозреваемую в убийстве одномесячной внучки арестовали в Петербурге
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Подозреваемую в убийстве одномесячной внучки арестовали в Петербурге

23:16  17 Июня 2017
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Подозреваемую в убийстве одномесячной внучки арестовали в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 июня. Приморский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемой в убийстве одномесячной внучки. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Женщине инкриминируется статья 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающая ответственность за убийство малолетнего ребенка.

По данным следствия, женщину обнаружили в овраге в невменяемом состоянии. Возле нее находился труп ребенка. В СК полагают, что она хотела свести счеты с жизнью.

Накануне в Юнтоловском заказнике была обнаружена пропавшая женщина с мертвой внучкой.

Сергей Свазовский
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