Климкин заявил, что ЕС должен подготовиться к вступлению Украины

В Избранное

Скопировать

Киев, 17 июня. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Украина вступит в Европейский Союз, когда к этому будет готов сам ЕС. Такое заявление он сделал в интервью для британского журнала Profil.

По словам украинского дипломата, за последние годы отношение ЕС к Украине заметно улучшилось. Но Брюссель помогает Киеву недостаточно, — сказал глава МИД Украины.

Ранее Климкин заявил, что НАТО следует учиться у Украины.