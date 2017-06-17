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Политика
Климкин заявил, что ЕС должен подготовиться к вступлению Украины
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Климкин заявил, что ЕС должен подготовиться к вступлению Украины

23:01  17 Июня 2017
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Климкин заявил, что ЕС должен подготовиться к вступлению Украины

Киев, 17 июня. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Украина вступит в Европейский Союз, когда к этому будет готов сам ЕС. Такое заявление он сделал в интервью для британского журнала Profil.

По словам украинского дипломата, за последние годы отношение ЕС к Украине заметно улучшилось. Но Брюссель помогает Киеву недостаточно, — сказал глава МИД Украины.

Ранее Климкин заявил, что НАТО следует учиться у Украины.

#павелклимкин
Сергей Свазовский
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