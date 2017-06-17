Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Климкин предложил НАТО учиться у Украины
Triangle Created with Sketch.

Климкин предложил НАТО учиться у Украины

22:42  17 Июня 2017
2116

Климкин предложил НАТО учиться у Украины

Киев, 17 июня. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Североатлантический альянс мог бы многому научиться у Украины. Об этом он заявил в интервью для британского журнала Profil.

По мнению дипломата, НАТО могло бы позаимствовать у Украины тактическую подготовку, выносливость и боевую готовность. Без них беспомощны даже самые продвинутые вооружения, — изрек министр.

Говоря о перспективах вступления Украины в ЕС, Климкин сказал, что «сам Европейский Союз должен быть к этому готов».

Ранее эксперт назвал Климкина и Порошенко продуктами странной эпохи.

#павелклимкин
Сергей Свазовский
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть