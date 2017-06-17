Климкин предложил НАТО учиться у Украины

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Киев, 17 июня. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Североатлантический альянс мог бы многому научиться у Украины. Об этом он заявил в интервью для британского журнала Profil.

По мнению дипломата, НАТО могло бы позаимствовать у Украины тактическую подготовку, выносливость и боевую готовность. Без них беспомощны даже самые продвинутые вооружения, — изрек министр.

Говоря о перспективах вступления Украины в ЕС, Климкин сказал, что «сам Европейский Союз должен быть к этому готов».

Ранее эксперт назвал Климкина и Порошенко продуктами странной эпохи.