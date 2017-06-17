Обстрелом ВСУ обесточен Донецк Северный
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Донецк, 17 июня. В результате обстрела украинских вооруженных сил поселок Донецк Северный был обесточен. Об этом сообщил источник в военном командовании Донецкой народной республики.
Он уточнил, что в результате обстрела были повреждены линии электропередач, от которых питается Донецк Северный. К настоящему моменту энергоснабжение поселка не восстановлено, — добавил представитель силового ведомства республики.
Ранее в ЛНР заявил об обстрелах ВСУ собственных территорий.
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