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Обстрелом ВСУ обесточен Донецк Северный
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Обстрелом ВСУ обесточен Донецк Северный

22:29  17 Июня 2017
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Обстрелом ВСУ обесточен Донецк Северный

Донецк, 17 июня. В результате обстрела украинских вооруженных сил поселок Донецк Северный был обесточен. Об этом сообщил источник в военном командовании Донецкой народной республики.

Он уточнил, что в результате обстрела были повреждены линии электропередач, от которых питается Донецк Северный. К настоящему моменту энергоснабжение поселка не восстановлено, — добавил представитель силового ведомства республики.

Ранее в ЛНР заявил об обстрелах ВСУ собственных территорий.

Сергей Свазовский
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