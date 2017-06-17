Два сценария развития событий в Сирии: Акербат как главное сражение войны

В Избранное

Скопировать

Российские ВКС совместно с сирийской авиацией зачищают территорию на востоке провинций Хама и Хомс от сил террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Здесь скоро начнется полномасштабное наступление проправительственных сил, которое может во многом определить дальнейшее развитие сирийского конфликта. И от того, будет ли освобожден от боевиков ключевой населенный пункт Акербат, зависит исход войны в Сирии.

Как город под контролем боевиков стал решающей точкой всей сирийской войны – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

В ожидании наступления

Пока сирийская армия готовит силы к новому наступлению на город Акербат, ВКС России и ВВС Сирии уничтожают коммуникации террористов «Исламского государства»*. Как сообщает информагентство SANA, в ходе боевых вылетов в районе Акербата было ликвидировано несколько пунктов управления и тяжелая техника террористов. Отряды ИГИЛ*, кроме того, потеряли десятки боевиков.

Сообщается, что воздушный удар пришелся на укрепрайоны террористов между городами Саламия и Акербат. В частности, более 15 авиаударов пришлись по опорным пунктам ИГИЛ на окраинах населенных пунктов Абу-Хабилат, Калиб Аль-Тор и Яной Аль-Албави. Эти укрепрайоны прикрывают Акербат от удара сирийской армии.

Сценарий №1. Прорыв к Ливану и поражение Сирии

Если взглянуть на карту, отчетливо видно, что Акербат — удобный плацдарм для террористов. Боевики ИГИЛ, которые выходят под давлением курдов и ВВС международной коалиции из Ракки, концентрируют свои силы в Акербате, а также в расположенном неподалеку селе Хувейсис. На данный момент, концентрация боевиков в Акербате выросла с 1,5 до 3 тысяч отборных головорезов, оснащенных современным американским вооружением.

An Islamic State heavy artillery piece in 'Aqarib, eastern Hama, Syria: pic.twitter.com/XppqENZzyc — C. Anzalone (@IbnSiqilli) June 2, 2017

Если силы террористической группировки «Исламское государство» выйдут из Ракки и соберут силы в Акербате, они смогут нанести сокрушительный удар в сторону газовых полей Пальмиры и жизненно важной трассы на Хомс. Отрезав сирийскую армию от снабжения, боевики ИГ* смогут попасть в так называемый «Растанский котел» - анклав боевиков оппозиции к северу от Хомса. Собрав силы за счет местных исламистов, ИГИЛ предпримет наступление в сторону границы с Ливаном, чем разорвут Сирию пополам. Это худший сценарий развития событий.

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), чем страшен такой сценарий:

«К этому сценарию готовятся, однако риск такой есть. Прорыв террористов ИГ может обернуться новыми военными сложностями: разрезанная страна, ухудшенные коммуникации, необходимость введения возможно новых вооруженных сил со стороны других государств, планирование новых операций».

#Hama | Airstrikes on #ISIS in Neimiyeh village, near Uqayribat. Also, airstrikes on rebels near Lataminah pic.twitter.com/g7Q2YDJyi7 — Syria Today (@todayinsyria) June 16, 2017

Военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин считает, что нельзя допустить такого развития событий, когда силы боевиков смогут выйти на газовые поля и в дальнейшем, расчленив страну, уйти к границе:

«Это будет значить затягивание войны. Сейчас, на мой взгляд, нужно делать все, чтобы развить успешные наступательные действия и не допустить прорыва боевиков».

Сценарий №2. Зачистка Акербата и выход на восток

Единственным положительным выходом для сирийской армии на текущий момент является освобождение Акербата от боевиков ИГИЛ. Если проправительственные силы возьмут Акербат и Хувейсис, это позволит отвести угрозу от газовых полей Пальмиры и жизненно важной «дороги жизни» Саламия-Алеппо, а также позволит выйти в восточные районы Сирии.

#فيديو_من_الميدان

مشاهد من اعلام الجيش السوري تظهر تقدم قواته في الريف الغربي لمحافظة #الرقة بعد معارك مع داعش

https://t.co/T85SP784Aw pic.twitter.com/cOP4ibpron — الاعلام الحربي مركزي (@C_Military1) June 14, 2017

Спецназ «Аль-Нимр» («Тигры») полковника Сухейля аль-Хассана вместе с союзными силами уже закрепился в провинции Ракка, создав буферную зону к юго-западу от города Ат-Табка. Однако «Тигры» не могут пройти дальше, поскольку между Раккой и Акербатом идет передвижение банд террористов. Если Акербат будет взят, силы полковника Сухейля аль-Хассана пройдут под Раккой и соединятся с проиранскими силами в Араке для совместного наступления в сторону блокированного ИГ Дейр-эз-Зора.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов поделился с Федеральным агентством новостей (ФАН) мнением о том, что именно такой вариант развития событий важен для сирийской армии:

«Акербат находится на стыке провинций Хама и Хомс. И очевидно, что для сил законного правительства взять под контроль этот населенный пункт — очень важно. Акербат как опорная база помогает ИГ фактически действовать сразу в трех стратегических направлениях. Поэтому они будут его удерживать до конца, нанося максимальное поражение противнику».

Эксперт считает, что, если террористы попробуют прорваться в Ливан — это будет их последней битвой.

«Нельзя такое наступление исключать в плане последней, решительной, но самоубийственной атаки, в конце концов, таких исторических примеров — сколько угодно. А уж террористы способны на многое, к сожалению. И то, что они будут реализовывать такой сценарий, — исключать нельзя».

* Организация запрещена на территории РФ.