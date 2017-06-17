Черчесов рассказал, как Путин влияет на сборную России

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Санкт-Петербург, 17 июня. Присутствие главы государства добавляет чувства ответственности игрокам национальной команды. Об этом заявил Станислав Черчесов, комментируя визит Владимира Путина на арену «Санкт-Петербург».

Наставник сборной России не считает удачным слово «давление», которым нередко оперируют журналисты. Черчесов назвал его медицинским, отметив, что команда чувствует свою ответственность, но никакого давления нет.

Профессионально подготовились и сыграли также, — сказал главный тренер российской сборной.

Ранее сборная России нанесла поражение команде Новой Зеландии в матче-открытии Кубка конфедераций.