Безрамочный смартфон Maze Alpha стал доступным для предзаказа

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Москва, 17 июня. Презентованный накануне безрамочный смартфон Maze Alpha стал доступен для предварительного заказа с 16 июня в России.

Наиболее экономная версия новинки обойдется в 180 долларов США. Устройство оснащено 8-ядерным процессором MediaTek Helio P25 в 2,5 ГГц. Смартфон может похвастать 6-дюймовым дисплеем с Full HD в 1920 х 1080 пикселей.

К достоинствам Maze Alpha следует отнести и «антиубойное» стекло. Оформить покупку «китайца» россияне могут в региональных представительствах Maze.

Ранее сообщалось о старте продаж Nokia 3 и Nokia 5 в России.