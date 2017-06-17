Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Безрамочный смартфон Maze Alpha стал доступным для предзаказа
Triangle Created with Sketch.

Безрамочный смартфон Maze Alpha стал доступным для предзаказа

22:07  17 Июня 2017
229

Безрамочный смартфон Maze Alpha стал доступным для предзаказа

Москва, 17 июня. Презентованный накануне безрамочный смартфон Maze Alpha стал доступен для предварительного заказа с 16 июня в России.

Наиболее экономная версия новинки обойдется в 180 долларов США. Устройство оснащено  8-ядерным процессором MediaTek Helio P25 в 2,5 ГГц. Смартфон может похвастать 6-дюймовым дисплеем с Full HD в 1920 х 1080 пикселей.

К достоинствам Maze Alpha следует отнести и «антиубойное» стекло. Оформить покупку «китайца» россияне могут в региональных представительствах Maze.

Безрамочный смартфон Maze Alpha стал доступным для предзаказа

Ранее сообщалось о старте продаж Nokia 3 и Nokia 5 в России.

Сергей Свазовский
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть