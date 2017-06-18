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Сирия, 18 июня. Боевики ИГ* утратили контроль над обширными территориями на западе провинции Ракка. ВКС РФ уничтожили конвой террористов в районе Пальмиры. Радикалы ИГ убили троих американских военнослужащих на окраине города Ракка, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: вели массированные перестрелки с боевиками в Восточной Гуте и на окраине Дамаска; потеряли порядка 40 солдат в ходе столкновений с исламистами в Даръа.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло 14 населенных пунктов в западной части провинции Ракка; лишилось колонны техники и десятков боевиков в результате бомбардировок ВКС РФ на востоке от Пальмиры, в окрестностях Дейр эз-Зора и в районах городов Акербат и Саламия; убило троих американских военных и ранило еще шестерых в Ракке; утратило контроль над территориями вокруг вершины Табарат Аль-Диба на востоке провинции Хама.

Курды: захватили район Кадисия и часть квартала Хиттин на западной окраине Ракки.

Сирийская свободная армия** (ССА): вела междоусобные бои на севере от города Алеппо; заключила с правительством САР соглашение о перемирии в Даръа сроком на двое суток.

Провинция Дамаск

Отряды незаконных группировок накануне днем обстреляли позиции военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) и их союзников на окраине района Джобар в восточной части Дамаска из крупнокалиберных минометов, сообщал местный Twitter-канал (@JobarRev). Позже правительственные силы и проасадовские ополченцы-шииты открыли ответный огонь по укрепленным районам радикалов из тяжелой артиллерии. После этого перестрелки между сторонами конфликта фиксировались в ряде районов Восточной Гуты, находящейся на северо-востоке от столицы, – вблизи городов Ан-Нашабия, Ар-Рейхан, Дума и Замалка. Об этом сообщали Местные координационные комитеты Сирии, Сирийский наблюдательный пункт за соблюдением прав человека, а также военные источники на своих страницах в соцсетях Facebook и Twitter.

Исламистские группировки, которые занимают Восточную Гуту и часть кварталов на восточной окраине Дамаска, прежде всего – «Джебхат Фатх аш-Шам»***, «Файлак ар-Рахман» и «Джейш Аль-Ислам»*****, продолжают обстреливать опорные пункты армии САР и союзных войск. При этом боевики нарушают действующий режим тишины, установленный в соответствии с меморандумом о создании зон деэскалации. Кроме того, исламисты по-прежнему ведут ожесточенные междоусобные столкновения в этом регионе, из-за чего постоянно гибнут гражданские лица.

Провинция Алеппо

Контролирующие город Аль-Баб и окрестности отряды боевиков-оппозиционеров, входящие в состав протурецких военизированных формирований «Ахрар аш-Шам» и Сирийская свободная армия (ССА), в минувшие сутки заключили соглашение о перемирии, а также при посредничестве Анкары достигли договоренности по поводу закрытия ряда командных пунктов в этом районе. Об этом сообщал информационный центр Akhbar 961. Напомним, ранее в ходе развернувшихся в Аль-Бабе междоусобных стычек между отдельными бригадами оппозиционных группировок погибли десятки местных жителей. Это город и территории вокруг него были захвачены армией Турции и сирийской вооруженной оппозицией в рамках кампании «Щит Евфрата» в феврале этого года.

Однако в других районах провинции Алеппо вооруженные конфликты в рядах «Свободной армии» продолжаются. Согласно данным военного источника на его странице в Facebook (@shahedalep1), тяжелые бои между отрядами «Фиркат Аль-Хамза» и «Султан Мурад» прошли в городе Ахтрин, расположенном на севере от Алеппо. Информации о потерях ССА до сих пор не поступало.

Провинция Хомс

Проправительственные войска Национальных сил обороны (NDF)****** и «Хезболлы» в прошедшие сутки несколько продвинулись в зачистке территорий к востоку от Пальмиры вдоль трассы М20 от террористов «Исламского государства»*. Так, накануне проасадовские бойцы зачистили от ИГ район высот Тадмурия, территорию поселка Бир Хафна и плотины к востоку от поселения Арак, передавал на своей странице в Twitter (@watanisy) военный источник. Таким образом, подразделения NDF и «Хезболлы» еще немного продвинулись в направлении стратегического города Ас-Сухна. Важно отметить, что освобождение данного населенного пункта откроет путь для наступления на Дейр эз-Зор.

ВКС России продолжили вести бомбардировки укрепрайонов ИГИЛ, поддерживая тем самым освободительную кампанию проправительственных сил в регионе. Российские истребители наносили авиаудары по объектам террористической группировки вдоль магистрали М20 и трассы Ас-Сухна – Ат-Табка. Согласно информации ливанского информагентства Al Masdar News, в ходе воздушной операции была уничтожена колонна техники ИГ, и в том числе несколько нефтевозов радикалов. Кроме того, бомбардировкам подверглись опорные пункты террористов вблизи поселения Аль-Тейба Аль-Гарбия и насосной станции «Т-3». Командование «Исламского государства» продолжает тем временем перебрасывать силы из Ракки на восток провинции Хомс, пытаясь сдержать натиск проасадовских войск и восстановить контроль над нефтегазовыми полями под Пальмирой.

Провинция Дейр эз-Зор

В западных окрестностях Дейр эз-Зора в прошедшие сутки вновь было неспокойно. На этом направлении шли ожесточенные столкновения между отрядами проправительственных шиитских ополчений, поддерживаемых российской авиацией, и боевиками «Исламского государства». В результате боев в районе высоты Барук ополченцами и авиаударами ВКС РФ были уничтожены не меньше 10 радикалов ИГ, передавал сирийский портал SANA News. Предполагается, что именно Дейр эз-Зор станет новой неофициальной столицей «исламского халифата», после того как Ракка будет полностью захвачена курдами. В связи с этим террористы ИГИЛ заметно усилили атаки на позиции правительственных войск САР и союзных сил, рассчитывая установить полный контроль над городом.

Напомним, Дейр эз-Зор является одним самых богатых нефтегазовыми ресурсами регионов страны. И правительственные, и оппозиционные войска готовятся к наступлению на провинцию, которая пока почти полностью находится в оккупации ИГ. В том случае, если этот ключевой регион будет взят силами вооруженной оппозиции и западной коалиции, Башар Асад может потерпеть поражение в гражданской войне, убеждены многие военные эксперты.

Провинция Даръа

По данным ряда оппозиционных порталов, правительственные войска САР в ходе последних столкновений в Даръа с боевиками «Свободной армии» и террористического объединения «Тахрир аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат ан-Нусры», понесли серьезные потери в численном составе. Сообщалось о примерно 40 убитых сирийских военнослужащих. Административный центр провинции в настоящий момент почти пополам делят армия Башара Асада и боевики-исламисты. В оккупации радикалов находятся южные районы города.

Однако в Даръа с 12.00 сегодняшнего дня вступит в силу режим перемирия, который продлится следующие 48 часов. Соглашение о введении режима тишины было достигнуто накануне в ходе переговоров между вооруженной оппозицией и представителями командования сирийской армии. Об этом сообщал портал AMN. По условиям договоренности, правительственным силам, поддерживаемым в этом районе ливанской «Хезболлой», и незаконным группировкам будет запрещено применять артиллерийские орудия и авиацию. Кроме того, соглашение налагает запрет на переброску в регион дополнительных сил.

Провинция Ракка

Курдские формирования продолжают штурмовать Ракку, условную столицу «Исламского государства», в рамках финальной фазы военной кампании под названием «Гнев Евфрата». За минувшие сутки им удалось немного продвинуться к центру города. Утром бойцы Демократических сил Сирии**** и Отрядов народной самообороны (YPG) заняли ряд кварталов в районе Хиттин и вплотную подошли к границе соседнего района Кадисия на западе Ракки. Согласно информации курдского источника в соцсети Twitter (@melisaraimmo), в ходе ожесточенного противостояния были нейтрализованы по меньшей мере 38 боевиков ИГИЛ. К вечеру, как сообщалось на странице Twitter-канала (@wafanews82), курдские силы установили полный контроль над Кадисией.

Отряды террористов ИГИЛ, в свою очередь, провели неожиданный обстрел командного пункта сил антитеррористической коалиции, возглавляемой Вашингтоном, в юго-восточном районе города Аль-Машалаб, который находится под контролем «Демократической армии». По информации новостного портала Step News, под обстрелом погибли трое американских военнослужащих, еще шесть солдат получили ранения. Огонь велся из ракетных установок и гранатометов.

Проасадовские ополчения совместно с бойцами отрядов спецназа «Тигры» в результате серии массированных атак значительно продвинулись вглубь оккупированных ИГИЛ территорий на западе провинции Ракка. Штурмовые отряды вышли к авиабазе на юге от города Ат-Табка, установив контроль над 14 населенными пунктами. Так, проправительственными силами и подразделением «Тигры» были освобождены Мадафах Авиджан, Аль-Букмис, Бир Аль-Сидран, Раджм Аль-Хаура, Ако Хадло, Хадж Мафди, Бир Аль-Адад, Бир Абу Аль-Синабил, Бир Аль-Амала, Таль Раджм Аль-Амала, Масакен Аль-Таура, Бир Аль-Джаеф, Бир Мусса Аль-Мохандес, Бир Абу Хамат. Также были отбиты несколько нефтяных полей. Об этом сообщалось на странице сил Национальной обороны в Twitter (@NatDefFor).

Провинция Хама

ВКС РФ и ВВС САР в минувшие сутки продолжали бомбардировки опорных пунктов сил «Исламского государства» на востоке провинции Хама, где вскоре начнется крупномасштабная операция против ИГ. По данным SANA News, в ходе боевых вылетов было ликвидировано несколько пунктов управления и тяжелая техника радикалов. Отряды ИГИЛ, кроме того, потеряли десятки боевиков под ударами бомбардировщиков. Атакам с воздуха подверглись укрепрайоны террористов к востоку от Саламии и в окрестностях города Акербат, который имеет стратегическое значение, так как служит для радикалов плацдармом для наступления на опорные пункты сирийских войск в районе залежей нефти и газа под Пальмирой.

Между тем, как передавал в Twitter (@C_Military1) правительственный источник, шиитские ополчения и подразделения «Хезболлы» взяли под свой контроль территории вокруг вершины Табарат Аль-Диба, расположенной в районе нефтепровода на западе от Акербата.

Ирак

Армия Ирака при поддержке проправительственных ополченцев-шиитов и авиации западной коалиции в минувшие сутки заняла КПП террористов ИГ «Аль-Валид», которое расположено вблизи границы с Сирией, передавало информагентство Iraqi News. Этот блокпост, находящийся недалеко от пограничного перехода «Ат-Танф» на территории САР, где дислоцируются войска США и союзных им боевиков ССА, таким образом, имеет важное стратегическое значение.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)