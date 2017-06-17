Nissan Almera стал бестселлером марки Nissan на российском рынке в мае

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Москва, 17 июня. Автомобильная компания Nissan обнародовала результаты продаж в мае 2017-го года. Чаще всего россияне отдавали предпочтение седану Nissan Almera, показавшему рост на 78%.

Позитивную динамику показал и Nissan Qashqai, продажи которого увеличились на три процента. Тройку лидеров замкнул Nissan X-Trail с показателем в 1550 единиц.

Всего за май месяц российские дилеры «японца» реализовали 5 766 новых авто. По сравнению с аналогичным периодом мая 2016-го года этот показатель вырос на 6,5%.

Ранее была названа десятка лучших машин по версии британских автолюбителей.