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Общество
Nissan Almera стал бестселлером марки Nissan на российском рынке в мае
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Nissan Almera стал бестселлером марки Nissan на российском рынке в мае

21:53  17 Июня 2017
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Nissan Almera стал бестселлером марки Nissan на российском рынке в мае

Москва, 17 июня. Автомобильная компания Nissan обнародовала результаты продаж в мае 2017-го года. Чаще всего россияне отдавали предпочтение седану Nissan Almera, показавшему рост на 78%.

Позитивную динамику показал и Nissan Qashqai, продажи которого увеличились на три процента. Тройку лидеров замкнул Nissan X-Trail с показателем в 1550 единиц.

Всего за май месяц российские дилеры «японца» реализовали 5 766 новых авто. По сравнению с аналогичным периодом мая 2016-го года этот показатель вырос на 6,5%.

Nissan Almera стал бестселлером марки Nissan на российском рынке в мае

Ранее была названа десятка лучших машин по версии британских автолюбителей.

Сергей Свазовский
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