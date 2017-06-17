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Сирия, 17 июня. Боевики «Исламского государства»* лишились 14 поселений к юго-западу от города Ат-Табка. В ходе противостояния с «Джебхат ан-Нусрой»*** и ССА** в Даръа был убит снайпер армии САР. Бойцы SDF**** и YPG отбили у радикалов ИГ* новый район на западе Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: потеряли снайпера армии САР в ходе столкновений с боевиками-исламистами на юге города Даръа; лишились крупнокалиберного пулемета в результате боев с террористами ИГИЛ* на востоке от Пальмиры.

«Исламское государство» (ИГИЛ): потеряло 14 поселков, а также ряд высот и нефтяных месторождений на западе провинции Ракка; подозревается в организации теракта в Идлибе; использовало террориста-смертника на «шахид-мобиле» для атаки позиций проправительственных сил к юго-востоку от города Ат-Табка.

Курды: установили полный контроль над районом Кадисия в западной части Ракки и продолжают вести бои с ИГИЛ в квартале Аль-Синаа на востоке города.

Армия Ирака: уничтожила десятки террористов ИГ и часть их вооружений и боеприпасов на северо-западе Мосула; разрабатывает план наступления на Старый город.

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии нанесли около 15 авиаударов по опорным пунктам ИГИЛ в районе между Саламией и Акербатом.

Провинция Хомс

Террористы ИГИЛ в ходе столкновений с проасадовскими отрядами в восточной части провинции Хомс уничтожили крупнокалиберный пулемет Сирийской арабской армии (САА) возле насосной станции «Т-3» к востоку от Пальмиры, передает военный источник в социальной сети Twitter (Step_Agency).

Российские воздушно-космические силы активизировали работу в восточной части провинции, проводя бомбардировки военных объектов и штабов террористов «Исламского государства» в районе города Ас-Сухна и к востоку от газового поля Арак. В результате авиаударов были уничтожены десятки бронемашин радикалов, сообщает военный источник информационного агентства Al Masdar News. Кроме того были ликвидированы десятки боевиков ИГИЛ, которые пытались начать контрнаступление вблизи газовых скважин.

Провинция Даръа

В боях на окраине города Даръа был убит Анас Фаиз Сулейман, снайпер Сирийской арабской армии (САА), передает Twitter-канал (FreeHoranMedia). Напомним, наступление на укрепленные пункты исламистов вооруженной оппозиции началось после прибытия в административный центр региона подкрепления, состоящего из отрядов ливанской организации «Хезболла» и 4-й дивизии правительственных войск. Несмотря на то, что данные территории относятся к одной из зон деэскалации, радикалы Сирийской свободной армии (ССА)** и некоторых антиправительственных группировок не прекратили вести военные действия в регионе, вследствие чего проасадовские подразделения начали контрнаступление.

Провинция Идлиб

Группировка вооруженной оппозиции имени мученика Халид Зарура вошла в состав антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг террористической организации «Джебхат Фатх Аш-Шам»***, покинув формирование «Аджнад Аш-Шам». Об этом сообщает военный источник на своей странице в Twitter (AllyOfTruth).

Спасательные службы обезвредили четыре самодельных взрывных устройства, заложенные на рынке возле лавки с мороженым в Идлибе, передает информационный портал Step Agency. Информации о том, кто именно пытался организовать теракт, пока не поступало. Однако местные активисты полагают, что СВУ были установлены террористами одной из «спящих ячеек» «Исламского государства», число которых, как заявляет информагентство ИГИЛ «Аль-Амак», доходит до сотни.

Провинция Ракка

Подразделения проправительственных шиитский ополчений вместе со спецотрядом «Тигры» продолжили наступление в западной части провинции, начав штурм ряда деревень и высот, расположенных к западу от нефтяных месторождений Таура и Суфьян. В ходе ожесточенных столкновений просадовские войска отбили у террористов «Исламского государства» 14 населенных пунктов и вплотную подошли к авиабазе города Ат-Табка. Об этом сообщает информационный портал Al Masdar News.

Террорист-смертник ИГИЛ на «шахид-мобиле» атаковал штурмовые группы союзников сирийской армии к юго-западу от военного аэропорта. Об этом сообщает Twitter-канал (@SaladinAlDronni). О потерях в рядах ополченцев пока не сообщалось.

Тем временем Сирийская демократическая армия**** (SDF) захватила квартал Кадисия в Ракке. Информация была предоставлена источником в Twitter (@wafanews82).

Согласно данным новостного портала Step Agency, в данный момент бои между радикалами ИГ и курдскими подразделениями разворачиваются в промышленном квартале Аль-Синаа. Сведения о ходе противостояния и потерях сторон не оглашались.

Провинция Хама

Между тем в восточной части провинции Хама российские ВКС и сирийские ВВС нанесли более 15 авиаударов по опорным пунктам террористов «Исламского государства» на окраинах населенных пунктов Абу-Хабилат, Калиб Аль-Тор и Яной Аль-Албави, находящихся в районе между городами Саламия и Акербат. Информация была предоставлена ливанским новостным порталом Al Masdar News. Сведения о результатах боевого вылета в данный момент формируются. Сегодня военные самолеты ВКС РФ в ходе серии авиаударов нанесли террористической группировке значительный урон в живой силе и технике.

В этом регионе в скором времени начнется масштабная освободительная операция против ИГИЛ. Правительственные войска и союзные силы продолжают перебрасывать в регион дополнительные подразделения и вооружение. Командование в рамках данного наступления намерено полностью зачистить от радикалов треугольник Пальмира – Ракка – Хама.

Ирак

Командование вооруженных сил Ирака составляет новый план по взятию последнего рубежа «Исламского Халифата» в Мосуле – Старого города. Отмечается, что новая серия атак будет запущена в ближайшее время. Об этом сообщает информационный портал Iraqi Day.

Иракские военные самолеты ликвидировали нескольких боевиков ИГИЛ, а также уничтожили часть оружия и боеприпасов радикалов в западной части Мосула, тем самым продолжив зачистку территорий, все еще находящихся в оккупации «Исламского государства», передает информационное агентство Iraqi News. Напомним, в пятницу представители федеральной полиции заявили, что правительственные войска взяли под контроль более 30 процентов района Аль-Шафаа. Также ранее сообщалось об освобождении района Аль-Занджили, расположенного к северу от Старого города.

Более 1200 боевиков ИГИЛ, в том числе высокопоставленные командиры формирования, были уничтожены с момента начала наступления ВС Ирака в западной части Мосула. По словам командиров иракской армии и союзной коалиции под руководством США, менее тысячи бойцов ИГ на сегодняшний день остаются в Старом городе.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)