Под Петербургом «Ладу Калину» раздавило между грузовиками, погибли двое

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Санкт-Петербург, 17 июня. Водитель самосвала Dongfen совершил наезд на автомобиль «Лада Калина» на 8-м километре автодороги Юкки — Кузьмолово во Всеволожском районе Ленобласти.

«Ладу» зажало между самосвалом и грузовым автомобилем Volvo, стоящим впереди. О ДТП сообщили в региональном УГИБДД.

Правоохранители уточнили, что в момент столкновения «Лада Калина» находилась на светофоре. В результате происшествия погибли водитель, женщина 1982-го года рождения, и ее пассажир, 1984-го года рождения, — пишет РИА Новости.

Ранее ДТП в Иркутске унесло жизни двух людей.