Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Под Петербургом «Ладу Калину» раздавило между грузовиками, погибли двое
Triangle Created with Sketch.

Под Петербургом «Ладу Калину» раздавило между грузовиками, погибли двое

21:38  17 Июня 2017
233

Под Петербургом «Ладу Калину» раздавило между грузовиками, погибли двое

Санкт-Петербург, 17 июня. Водитель самосвала Dongfen совершил наезд на  автомобиль «Лада Калина» на 8-м километре автодороги Юкки  — Кузьмолово во Всеволожском районе Ленобласти.

«Ладу» зажало между самосвалом и грузовым автомобилем Volvo, стоящим впереди. О ДТП сообщили в региональном УГИБДД.

Правоохранители уточнили, что в момент столкновения «Лада Калина» находилась на светофоре. В результате происшествия погибли водитель, женщина 1982-го года рождения, и ее пассажир, 1984-го года рождения, — пишет РИА Новости.

Ранее ДТП в Иркутске унесло жизни двух людей.

Сергей Свазовский
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть