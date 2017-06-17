Киев возбудил дело за экспорт угля из Донбасса

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Киев, 17 июня. Главная военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против местного бизнесмена Сергея Курченко и ряда других лиц, которые обвиняются в вывозе угля из Донбасса. Об этом в субботу заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, подозреваемые скупали антрацитовый уголь, добытый в ДНР и ЛНР, а после поставляли его в Россию и другие страны. Подобные действия военная прокуратура Украины квалифицировала как «Финансирование терроризма».

Напомним, что в марте Киев объявил о полной транспортной блокаде Донбасса, перекрыв железную дорогу, по которой ДНР и ЛНР поставляли уголь на Украину. В ответ на это власти республик Донбасса заявили о введении внешнего управления на украинских предприятиях.