Жители Воронежа пожаловались на несуществующую акцию «Пятерочки»

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Воронеж, 17 июня. Жители Воронежа пожаловались на местный филиал торговой сети «Пятерочка», который устроил обманную распродажу товаров.

По словам покупателей, многие товары, которые были выставлены на полках со скидкой, на деле продавались по полной цене. Некоторые посетители магазина, которые делали много покупок, не замечали подвоха, однако несколько бдительных граждан обратили внимание на несоответствие цен, указанных на ценнике, и в чеке.

При этом, как отмечает «Инфореактор», продавцы не смогли объяснить, почему эти товары пробивались по полной цене.