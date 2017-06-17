Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новороссия
ЛНР: ВСУ обстреливают собственные территории
Triangle Created with Sketch.

ЛНР: ВСУ обстреливают собственные территории

21:18  17 Июня 2017
592

ЛНР: ВСУ обстреливают собственные территории

Луганск, 17 июня. Вооруженные силы Украины ведут обстрелы собственных позиций, чтобы обвинить Луганскую народную республику в срыве договоренностей, достигнутых в Минске. Соответствующее заявление сделал Андрей Марочко, представляющий народную милицию ЛНР.

По его словам, обстрелам подвергся, в частности, населенный пункт Счастье, расположенный в непосредственной близости от линии соприкосновения. Представитель ЛНР также сообщил об обстрелах украинскими силовиками подконтрольной Киеву части территории населенного пункта Золотое.

Ранее ЛНР стало известно о дезертирстве 12 силовиков ВСУ.

Cергей свазовский
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть