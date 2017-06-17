ЛНР: ВСУ обстреливают собственные территории

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Луганск, 17 июня. Вооруженные силы Украины ведут обстрелы собственных позиций, чтобы обвинить Луганскую народную республику в срыве договоренностей, достигнутых в Минске. Соответствующее заявление сделал Андрей Марочко, представляющий народную милицию ЛНР.

По его словам, обстрелам подвергся, в частности, населенный пункт Счастье, расположенный в непосредственной близости от линии соприкосновения. Представитель ЛНР также сообщил об обстрелах украинскими силовиками подконтрольной Киеву части территории населенного пункта Золотое.

Ранее ЛНР стало известно о дезертирстве 12 силовиков ВСУ.