Бастрыкин просит передать СК РФ дело «пьяного мальчика» в Балашихе

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Москва, 17 июня. Полиция может передать Следственному комитету дело о гибели ребенка в ДТП в подмосковной Балашихе. С таким ходатайством в субботу обратился глава СК РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, следователи должны провести полное и объективное расследование трагического инцидента, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось о том, что автомобиль наехал на шестилетнего мальчика и протащил его не менее 10 метров в Балашихе. В первоначальной версии утверждалось, что виновником ДТП стал сам ребенок, в крови которого якобы было обнаружено 2,7 промилле алкоголя, однако семья погибшего требует провести повторную экспертизу. Родственники мальчика утверждают, что часть доказательств по делу была уничтожена, а на свидетелей оказывалось давление.