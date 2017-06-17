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Ерохин получил травму во время игры с новозеландцами
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Ерохин получил травму во время игры с новозеландцами

20:51  17 Июня 2017
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Ерохин получил травму во время игры с новозеландцами

Санкт-Петербург, 17 июня. Полузащитник сборной России по футболу Александр Ерохин получил травму во время матча против Новой Зеландии. Об этом заявил главный тренер российской команды Станислав Черчесов, подводя итоги встречи.

Наставник россиян не стал уточнять характер травмы, отметив лишь, что полученные футболистом повреждения несерьезные.

«Ерохина мы поменяли из-за небольшой травмы. Посмотрим, как футболисты восстановятся», — сказал Черчесов.

Напомним, что Ерохина поменяли на 77-й минуте матча после столкновения с новозеландским игроком. Встреча закончилась победой России со счетом 2:0.

#черчесов #ерохин
Геннадий Плющев
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