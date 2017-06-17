Инфантино уверен в честном судействе на матчах Кубка конфедераций

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Санкт-Петербург, 17 июня. Президент ФИФА Джанни Инфантино не сомневается в справедливости решений арбитров, которые судят матчи Кубка конфедераций. Он заявил, что новая система видеоконтроля позволит избежать судейской ошибки.

«Мы в этом году тестировали систему видеопомощи для судей. Это системы, которые позволяют избежать допуска каких-либо ошибок, поэтому я надеюсь, я даже уверен, что матчи будут справедливыми», — отметил Инфантино.

Несколько минут назад в Петербурге завершился первый матч Кубка конфедераций, в котором Россия одержала уверенную победу над Новой Зеландией. Сам Инфантино, а также президент России Владимир Путин наблюдали за ходом игры из специальной ложи для гостей.