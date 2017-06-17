Ученые рассказали о ближайших перспективах колонизации Марса

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Вашингтон, 17 июня. Идея исследования и последующей колонизации Марса не такая уж фантастическая с учетом темпа развития технологий, однако остается вопрос, как именно человечество должно перебраться на Красную планету.

В настоящее время рассматривается возможность односторонней миссии на Марс без возможности вернуться обратно, однако глава исследовательского отдела Института физических исследований в Аризоне Джонатан Дэвис считает эту инициативу бессмысленной.

По его словам, уже через 20 лет появятся технологии, которые позволят совершать межпланетные перелеты за считанные дни. И тогда можно будет снаряжать колонизаторов, которые смогут вернуться на Землю.