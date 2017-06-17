Путин надеется на хорошую игру россиян в матче против Новой Зеландии

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Санкт-Петербург, 17 июня. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что российские футболисты продемонстрируют хорошую игру в ходе первого матча Кубка конфедераций.

«Как будет играть наша сборная посмотрим в самое ближайшее время, будем надеяться на ребят, на спортсменов, на их мужество, их настойчивость, профессионализм, тренерский состав, на всю нашу большую, расширенную команду специалистов», — отметил он.

Напомним, что первый матч Кубка между Россией и Новой Зеландией проходит в эти минуты на петербургском стадионе «Зенит-Арена». Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Петербурге, Сочи и Казани.