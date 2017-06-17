Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Спорт
Путин надеется на хорошую игру россиян в матче против Новой Зеландии
Triangle Created with Sketch.

Путин надеется на хорошую игру россиян в матче против Новой Зеландии

19:42  17 Июня 2017
247

Путин рассказал о своих надеждах на первом матче Кубка конфедераций

Санкт-Петербург, 17 июня. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что российские футболисты продемонстрируют хорошую игру в ходе первого матча Кубка конфедераций.

«Как будет играть наша сборная посмотрим в самое ближайшее время, будем надеяться на ребят, на спортсменов, на их мужество, их настойчивость, профессионализм, тренерский состав, на всю нашу большую, расширенную команду специалистов», — отметил он.

Напомним, что первый матч Кубка между Россией и Новой Зеландией проходит в эти минуты на петербургском стадионе «Зенит-Арена». Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Петербурге, Сочи и Казани.

#путин
Геннадий Плющев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть