Смолов забил второй гол в ворота Новой Зеландии на Кубке конфедераций

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Санкт-Петербург, 17 июня. Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов забил второй гол на Кубке конфедераций в ходе встречи российской сборной с командой Новой Зеландии на стадионе в Петербурге.

Сборная России по футболу выигрывает после первого тайма матча Кубка конфедераций-2017 против команды из Новой Зеландии. На 69 минуте матча Смолов увеличивает разрыв между командами, отправляя в ворота соперника второй мяч. Счет 2:0.

Ранее первый гол в этом матче был засчитан как автогол. До этого считалось, что его забил полузащитник сборной России Денис Глушаков.

На первом матче Кубка конфедераций присутствует президент России Владимир Путин.