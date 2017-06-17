Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Спорт
Россия победила Новую Зеландию в первом матче Кубка конфедераций
Triangle Created with Sketch.

Россия победила Новую Зеландию в первом матче Кубка конфедераций

19:55  17 Июня 2017
520

Матч

Санкт-Петербург, 17 июня. Россия победила сборную Новой Зеландии со счетом 2:0 в первом матче Кубка конфедераций. Матч состоялся в субботу на стадионе «Зенит-Арена».

Российские футболисты в первом тайме предприняли несколько попыток пробить защиту соперника. Сперва Дмитрий Полоз пытался забить гол с подачи с углового, однако мяч залетел в штрафной, позже Федор Смолов предпринял попытку пробить ворота противника, но арбитр зафиксировал офсайд. В конечном итоге счет игры открыли сами новозеландцы, совершив автогол на 31-й минуте. Второй гол забил Федор Смолов на 69-й минуте.

Геннадий Плющев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть