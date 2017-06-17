Россия победила Новую Зеландию в первом матче Кубка конфедераций

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Санкт-Петербург, 17 июня. Россия победила сборную Новой Зеландии со счетом 2:0 в первом матче Кубка конфедераций. Матч состоялся в субботу на стадионе «Зенит-Арена».

Российские футболисты в первом тайме предприняли несколько попыток пробить защиту соперника. Сперва Дмитрий Полоз пытался забить гол с подачи с углового, однако мяч залетел в штрафной, позже Федор Смолов предпринял попытку пробить ворота противника, но арбитр зафиксировал офсайд. В конечном итоге счет игры открыли сами новозеландцы, совершив автогол на 31-й минуте. Второй гол забил Федор Смолов на 69-й минуте.