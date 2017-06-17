Путин: Россия готова к Кубку конфедераций и ЧМ-2018

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Санкт-Петербург, 17 июня. Россия готова к проведению Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу, заявил президент России Владимир Путин.

Президент России перед началом матча РФ-Новая Зеландия рассказал о готовности страны к проведению международных турниров.

«Я не сомневаюсь, что Россия справится, — заметил Путин. — Сомнений даже никаких нет. Мы справлялись и с более сложными задачами».

Глава страны добавил, что перед Россией стоит задача обеспечить «очень открытое, ясное и доброжелательное отношение» к гостям мероприятий. Он отметил, что в стране сделают все, чтобы Кубок конфедераций и чемпионат мира стали достойными праздниками для всех любителей футбола.