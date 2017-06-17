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Спорт
Глушакову не засчитали первый гол на Кубке конфедераций
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Глушакову не засчитали первый гол на Кубке конфедераций

19:18  17 Июня 2017
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Глушакову не засчитали первый гол на Кубке конфедераций

Санкт-Петербург, 17 июня. Первый гол в футбольном матче Россия-Новая Зеландия на Кубке конфедераций засчитан как автогол. Ранее считалось, что его забил полузащитник сборной РФ Денис Глушаков.

Счет был открыт на 31-й минуте стартовой встречи турнира с командами России и Новой Зеландии. Предполагалось, что автором гола был российский футболист, однако, как выяснилось позже, это был автогол.

На данный момент идет второй тайм игры. Матч проходит на «Зенит-арене» в Петербурге. На торжественном открытии турнира выступил президент России Владимир Путин. Глава страны на открытии Кубка конфедераций заявил, что футбол призван объединять государства.

#глушаков
Катерина Тимошенская
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