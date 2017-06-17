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Политика
Путин прокомментировал слова Коля о завершении холодной войны
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Путин прокомментировал слова Коля о завершении холодной войны

18:59  17 Июня 2017
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Путин прокомментировал слова Коля о завершении холодной войны

Санкт-Петербург, 17 июня. Президент России Владимир Путин не считает, что ушедший из жизни канцлер Германии Гельмут Коль ошибся, когда объявил о завершении холодной войны.

По его словам, отношения между Россией и Западом постоянно меняются, демонстрируя то похолодание, то оттепель.

«Сейчас немножко маятник качнулся в сторону похолодания, но я уверен, неизбежно все придет в нужное равновесие, и мы будем объединять усилия для борьбы с вызовами сегодняшнего дня. Только так мы сможем их преодолеть», — отметил Путин.

Напомним, что Гельмут Коль, который возглавлял Германию в 1982-1998 годах, скончался в минувшую пятницу на 88-м году жизни.

#путин #коль
Геннадий Плющев
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