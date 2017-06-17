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Политика
Путин призвал Европу избавиться от «фобий прошлого»
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Путин призвал Европу избавиться от «фобий прошлого»

19:02  17 Июня 2017  /обновлено: 19:02  17 Июня 2017
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Путин призвал Европу избавиться от «фобий прошлого»

Санкт-Петербург, 17 июня. Россия готова быть вместе с Европой, но партнеры должны избавиться от фобий прошлого, заявил президент России Владимир Путин.

Путин вспомнил слова скончавшегося накануне бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля о том, что страны должны избавиться от фобий прошлого и смотреть в будущее. Президент подчеркнул, что согласен с ним.

Он отметил, что для того, чтобы сохранить цивилизацию с центрами военной, экономической, культурной сил, Европа и Россия должны быть вместе.

«Вы знаете нашу позицию, она заключается в том, что мы к этому готовы, нужно, чтобы были готовы наши партнеры, чтобы они избавились от фобий прошлого», — констатировал российский лидер.

Ранее сообщалось, что сборная Германии выйдет на футбольное поле перед матчем с командой из Австралии в траурных повязках в память о Коле.

#путин
Алексей Громов
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