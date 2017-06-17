Сирия: провинции Латакия и Хомс получили более 700 продуктовых наборов от России

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Латакия, 17 июня. Российские военнослужащие доставили в провинции Латакия и Хомс более 750 продуктовых наборов. Об этом сообщили в Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

Они также оказали медицинскую и психологическую помощь жителям селения Вади Кандиль в Латакии, где более 100 семей потеряли кормильцев. Жители получили 250 продуктовых наборов, в которые входят, рис, мука, консервы, сахар, чай и крупа.

Кроме того, более 500 продуктовых наборов были доставлены в два села в провинции Хомс.