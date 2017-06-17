Савченко раскритиковала Порошенко за отмену закона о сроках содержания в СИЗО

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Киев, 17 июня. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко раскритиковала президента страны Петра Порошенко, который одобрил отмену ее закона о заключенных СИЗО.

По ее словам, глава государства вместо отмены закона мог бы наложить на него вето, а потом предложить необходимые изменения. Савченко заявила, что уже работает над поправками совместно с правозащитниками и адвокатами. Она также добавила, что намерена добиваться отмены решения президента через Конституционный суд.

Напомним, что «закон Савченко» был принят в ноябре 2015 года. Он обязывал засчитывать каждый день, проведенный подсудимым в СИЗО, за два дня в тюрьме. Законопроект подвергался критике, поскольку привел к росту преступности в стране.