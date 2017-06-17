Путин рассказал, как Коль изменил его взгляд на отношения России и Европы

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Санкт-Петербург, 17 июня. Экс-канцлер Германии Гельмут Коль изменил взгляды президента РФ Владимира Путина на взаимоотношения России с Европой. Об этом российский лидер на открытии Кубка конфедераций.

По словам Путина, он был знаком с Колем с начала 1990-х годов и присутствовал в при его разговоре с мэром Петербурга Анатолием Собчаком.

«Я увидел перед собой глубокого, мыслящего человека, который живет не от выборов до выборов, хотя и это для него важно, но он думает на перспективу весьма отдаленную, причем очень основательно, глубоко, основываясь на знаниях и на своем собственном опыте государственного деятеля одной из крупнейших европейских стран», — сказал Путин.

Он заявил, что что взгляды Коля на взаимоотношения Москвы с Берлином и Европой повлияли на него, изменив его мнение об этих процессах.

Напомним, Гельмут Коль скончался 16 июня в возрасте 87 лет.