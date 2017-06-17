Путин рассказал, как футбол объединяет страны мира

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Санкт-Петербург, 17 июня. Президент России Владимир Путин на открытии Кубка конфедераций в Петербурге заявил, что футбол призван объединять государства.

Путин во время приветственной речи на открытии Кубка конфедераций на «Зенит-арене» в Петербурге отметил, что в России сотни тысяч людей влюблены в футбол.

«Мы едины (с ФИФА. — Прим. ФАН) в том, что футбол призван служить целям общественного развития, объединять государства и континенты, утверждать ценности честной красивой игры fair play, укреплять волю и веру, вдохновлять, дарить мечту подрастающему поколению», — констатировал российский лидер.

Ранее Путин назвал Кубок конфедераций по футболу в России триумфом спорта.