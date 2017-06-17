Путин поблагодарил ФИФА за помощь в организации Кубка конфедераций

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Санкт-Петербург, 17 июня. Президент России Владимир Путин поблагодарил главу ФИФА Джанни Инфантино за оказанную помощь при подготовке Кубка конфедераций. Глава государства назвал проводимый в стране турнир «большим футбольным праздником».

«Позвольте высказать слова благодарности ФИФА, вам, уважаемый господин Инфантино, за приверженность к идеалам спорта, за доверие к нашей стране, за сотрудничество и помощь в подготовке этого знакового события», — отметил президент на открытии мероприятия.

Отметим, что первый матч Кубка, в котором встретились сборные России и Новой Зеландии, проходит в эти минуты на петербургском стадионе «Зенит-Арена».