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Пекин, 17 июня. Россия, принимающая усилия по борьбе с терроризмом и урегулированию сирийского конфликта, оказывает Западу огромную услугу, которую он не заслужил. Такое мнение высказал в субботу посол Сирии в Китае Имад Мустафа.

Он обратил внимание, что, сражаясь с терроризмом, Россия защищает не только Сирию, но и весь цивилизованный мир. По словам Мустафы, Россия является для Сирии стабилизирующей силой в борьбе с исламистами.

Ранее сообщалось, что сирийская правительственная армия на 48 часов остановила военные действия в городе Даръа с целью поддержки усилий по деэскалации напряженности.