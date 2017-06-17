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Политика
Дамаск: Россия в Сирии оказывает Западу услугу, которую он не заслужил
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Дамаск: Россия в Сирии оказывает Западу услугу, которую он не заслужил

18:32  17 Июня 2017
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Дамаск: Россия в Сирии оказывает Западу услугу, которую он не заслужил

Пекин, 17 июня. Россия, принимающая усилия по борьбе с терроризмом и урегулированию сирийского конфликта,  оказывает Западу огромную услугу, которую он не заслужил. Такое мнение высказал в субботу посол Сирии в Китае Имад Мустафа.  

Он обратил внимание, что, сражаясь с терроризмом, Россия защищает не только Сирию, но и весь цивилизованный мир. По словам Мустафы, Россия является для Сирии стабилизирующей силой в борьбе с исламистами.

Ранее сообщалось, что сирийская правительственная армия на 48 часов остановила военные действия в городе Даръа с целью поддержки усилий по деэскалации напряженности.

Геннадий Плющев
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