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Спорт
Путин уверен в честной борьбе на Кубке конфедераций
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Путин уверен в честной борьбе на Кубке конфедераций

18:24  17 Июня 2017  /обновлено: 18:25  17 Июня 2017
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Путин уверен в честной борьбе на Кубке конфедераций

Санкт-Петербург, 17 июня. Борьба на Кубке конфедераций будет честной, а сам турнир станет символом триумфа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на открытии чемпионата.

«Именно здесь, на современных футбольных аренах, будет идти бескомпромиссная, честная, справедливая борьба до последних минут матчей», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что футбол должен служить целям общественного развития и объединять страны и континенты, вдохновлять, укреплять волю и веру.

#путин #кубок конфедераций
Алексей Громов
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