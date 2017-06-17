Первый матч Кубка конфедераций начался в Петербурге

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Санкт-Петербург, 17 июня. Первый матч группового этапа Кубка конфедераций — 2017 проходит в эти минуты в Петербурге. На стадионе «Санкт-Петербург» встретились команды России и Новой Зеландии.

Ранее были объявлены стартовые составы команд. Защищать цвета российского флага на поле вышли Игорь Акинфеев, Виктор Васин, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Юрий Жирков, Александр Самедов, Денис Глушаков, Александр Ерохин, Александр Головин, Дмитрий Полоз, Федор Смолов.

Матч начался в 18.00 по московскому времени. Также встречи пройдут в Казани, Москве и Сочи. Финал Кубка конфедераций состоится 2 июля в Петербурге.