Четыре солдата США убиты бойцом ВС Афганистана
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Кабул, 17 июня. Четыре американских солдата застрелены военнослужащим ВС Афганистана, сообщили в Пентагоне.
Как стало известно, на базе США «Шахин» на севере Афганистана убиты четверо американских солдат. Пентагон подтвердил эту информацию.
Огонь по американским бойцам открыл военнослужащих ВС Афганистана. «Шахин» является штаб-квартирой 209-го корпуса и расположена на севере страны в городе Мазари-Шариф. Проверяется информация о возможных других погибших в трагедии.
Ранее сообщалось, что дети погибшего афганца требуют наказать военных США за смерть отца.
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