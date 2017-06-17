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Четыре солдата США убиты бойцом ВС Афганистана
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Четыре солдата США убиты бойцом ВС Афганистана

18:13  17 Июня 2017  /обновлено: 18:13  17 Июня 2017
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Четыре солдата США убиты бойцом ВС Афганистана

Кабул, 17 июня. Четыре американских солдата застрелены военнослужащим ВС Афганистана, сообщили в Пентагоне.

Как стало известно, на базе США «Шахин» на севере Афганистана убиты четверо американских солдат. Пентагон подтвердил эту информацию.

Огонь по американским бойцам открыл военнослужащих ВС Афганистана. «Шахин» является штаб-квартирой 209-го корпуса и расположена на севере страны в городе Мазари-Шариф. Проверяется информация о возможных других погибших в трагедии.

Ранее сообщалось, что дети погибшего афганца требуют наказать военных США за смерть отца.

Катерина Тимошенская
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