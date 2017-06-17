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Спорт
Путин прибыл на стадион, где начинается первый матч Кубка конфедераций
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Путин прибыл на стадион, где начинается первый матч Кубка конфедераций

18:07  17 Июня 2017  /обновлено: 18:29  17 Июня 2017
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Путин прибыл на стадион, где начинается первый матч Кубка конфедераций

Санкт-Петербург, 17 июня. Президент РФ Владимир Путин прибыл на стадион «Зенит-Арена», где в субботу состоится матч Россия-Новая Зеландия.

Рядом с Путиным на трибуне расположился глава ФИФА Джанни Инфантино. Кроме того, на трибуне для почетных гостей находятся премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, вице-премьер Виталий Мутко и президент Футбольного союза Новой Зеландии Дерик Шоу.

Напомним, что игра Россия-Новая Зеландия, которая станет первым матчем Кубка конфедерации, начинается в 18.00.

#путин
Геннадий Плющев
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