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Россия
Путин назвал Кубок конфедераций в России триумфом спорта
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Путин назвал Кубок конфедераций в России триумфом спорта

18:04  17 Июня 2017  /обновлено: 18:23  17 Июня 2017
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Путин назвал Кубок конфедераций в России триумфом спорта

Санкт-Петербург, 17 июня. Президент России Владимир Путин уверен, что борьба на Кубке конфедераций по футболу, который проходит в России, будет бескомпромиссной и честной. Глава страны назвал турнир триумфом спорта.

Президент выступил с приветственной речью на открытии Кубка конфедераций по футболу на «Зенит-Арене» в Петербурге. Глава страны отметил, что гости соревнований узнают гостеприимную и открытую для мира страну.

«Наша ответственность и решимость провести Кубок конфедераций на самом высоком уровне», — отметил Путин.

Путин назвал Кубок конфедераций в России триумфом спорта

Он убежден, что Кубок конфедераций станет «красивым, захватывающим зрелищем», а также «настоящим триумфом спорта».

«Именно здесь на современных футбольных аренах будет идти бескомпромиссная, честная, справедливая борьба до последних минут матча», — отметил президент.

#путин
Катерина Тимошенская
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