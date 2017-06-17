Путин назвал Кубок конфедераций в России триумфом спорта

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Санкт-Петербург, 17 июня. Президент России Владимир Путин уверен, что борьба на Кубке конфедераций по футболу, который проходит в России, будет бескомпромиссной и честной. Глава страны назвал турнир триумфом спорта.

Президент выступил с приветственной речью на открытии Кубка конфедераций по футболу на «Зенит-Арене» в Петербурге. Глава страны отметил, что гости соревнований узнают гостеприимную и открытую для мира страну.

«Наша ответственность и решимость провести Кубок конфедераций на самом высоком уровне», — отметил Путин.

Он убежден, что Кубок конфедераций станет «красивым, захватывающим зрелищем», а также «настоящим триумфом спорта».