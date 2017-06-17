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Главные новости 17 июня
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Главные новости 17 июня

19:00  17 Июня 2017
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Дайджест новостей за 17.06.2017

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 17 июня.

Опубликованное в Сети видео вызвало волнение среди поклонников Ксении Собчак. Она оказалось под прицелом заряженного ружья, которое навел на нее скандальный актер Алексей Панин. Опубликовано видео нападения Панина с ружьем на Собчак

Группа международных исследователей выдвинула теорию о том, для чего на самом деле мужчинам нужны соски, опровергнув ходовую версию. Ученые выяснили, зачем мужчине соски

Боевики ИГ* утратили территории к югу от Ат-Табки. САА и союзники понесли потери в командном составе в Даръа. Уничтожен крупный склад боеприпасов ИГ в Дейр эз-Зоре. Сирия итоги за сутки на 17 июня 6.00: ИГ лишилось территорий к югу от Ат-Табки, потери САА в Даръа

Итальянцы диктуют моду на обувь. На сей раз они предложили отказаться от пляжных шлепанцев и воспользоваться наклейками, которые крепятся на ступню и отлично справляются с защитой ног, но при этом не мешают загорать. Заменить пляжные шлепанцы наклейками предложили в Италии

«Магавир ат-Таура» («Новая Сирийская Армия) не предпринимает никаких действий, чтобы разорвать сухопутный шиитский коридор и выйти из изоляции на базе Ат-Танф. Не принимают решительных действий и США, перекинувшие на свою базу ракетные системы HIMARS, которые не спешат использовать. США тихо уходят из Сирии: почему коалиция затаилась после прорыва проиранских сил к границе с Ираком

САА наступает на юге Даръа, ИГ убило 7 бойцов ИГ убило 7 бойцов союзных сил на юге Дамаска. Сирия новости 17 июня 07.00: САА наступает на Даръа, ИГ убило 7 бойцов союзных сил в Дамаске

Автоэксперты составили топ-10 самых необычных, странных и дорогостоящих опций для автомобилей. Тройку лидеров возглавили Rolls-Royce, Bentley Bentayga и Honda Odyssey. Эксперты составили топ-10 самых необычных опций для автомобилей

Столкновение эсминца ВМС США USS Fitzgerald (DDG-62) с филиппинским контейнеровозом: все, что известно на этот час, видеосвидетельства, комментарии пользователей. Эсминец США столкнулся с контейнеровозом у берегов Японии: соцсети вспомнили знаменитый анекдот

Отряды ССА устроили междоусобицы к северу от Алеппо. Курды захватили ряд кварталов на западе Ракки, ликвидировав десятки боевиков ИГ. САА и радикалы договорились о введении временного перемирия в Даръа. Сирия новости 17 июня 12.30: конфликт в рядах ССА в Алеппо, курды отбили у ИГ часть позиций на западе Ракки

Многокилометровые пробки образовались на севере Петербурга. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в них можно потерять до получаса.  Север Петербурга встал в многокилометровых пробках

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #алеппо #иг #даръа #собчак #панин
Алексей Громов
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