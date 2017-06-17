Ирак потребовал от Ирана не вмешиваться во внутреннюю политику страны
Багдад, 16 июня. Вмешательство Ирана во внутренние дела Ирака ведет к сектантскому разделению общества в стране, заявил вице-президент Ирака Айяд Алав.
Алав выступил с критикой в адрес политики властей Ирана, которые поддерживают группировки шиитов в Ираке.
«Мы не хотим выборов, основанных на сектантстве, мы хотим инклюзивного политического процесса … мы надеемся, что иракцы сами сделают свой выбор без вмешательства иностранного государства», — констатировал вице-президент страны.
Ирак находится на границе между шиитским Ираном и преимущественно суннитским арабским миром. Между суннитами и шиитами существуют вражда и недоверие.