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Политика
Ирак потребовал от Ирана не вмешиваться во внутреннюю политику страны
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Ирак потребовал от Ирана не вмешиваться во внутреннюю политику страны

18:48  17 Июня 2017
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Ирак потребовал от Ирана не вмешиваться во внутреннюю политику страны

Багдад, 16 июня. Вмешательство Ирана во внутренние дела Ирака ведет к сектантскому разделению общества в стране, заявил вице-президент Ирака Айяд Алав.

Алав выступил с критикой в адрес политики властей Ирана, которые поддерживают группировки шиитов в Ираке.

«Мы не хотим выборов, основанных на сектантстве, мы хотим инклюзивного политического процесса … мы надеемся, что иракцы сами сделают свой выбор без вмешательства иностранного государства», — констатировал вице-президент страны.

Ирак потребовал от Ирана не вмешиваться во внутреннюю политику страны

Ирак находится на границе между шиитским Ираном и преимущественно суннитским арабским миром. Между суннитами и шиитами существуют вражда и недоверие.

 

Катерина Тимошенская
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