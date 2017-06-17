Саудовская Аравия отказалась размещать у себя турецкую военную базу

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Эр-Рияд, 17 июня. Власти Саудовской Аравии отказались размещать на своей территории турецкую военную базу.

«Ответственный источник подтвердил, что королевство Саудовская Аравия не может позволить Турции организовать военные базы на своей территории. Королевство не нуждается в этом», — передает агентство SPA.

Неназванный источник также обратил внимание на то, что вооруженные силы Саудовской Аравии находятся в отличном состоянии и принимают участие в различных операциях, в том числе и за рубежом. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поднимал вопрос о размещении турецкой военной базы в Саудовской Аравии во время беседы с королем Салманом, и тот якобы обещал подумать над этим предложением.