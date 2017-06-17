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Сирия, 17 июня. В результате обстрела ИГ* на окраине Ракки погибли трое военнослужащих армии США. Отряды SDF**** понесли серьезные потери в численном составе в ходе столкновений с ССА** на севере от Алеппо. ВКС РФ ликвидировали несколько транспортных средств и бензовозов ИГ в провинции Хомс, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: ведут перестрелки с боевиками-оппозиционерами в районах городов Восточной Гуты и на окраине Дамаска; потеряли 40 военнослужащих в ходе последних боев с «Джебхат ан-Нусрой»*** и ССА в Даръа; перебросили новую партию подкрепления на восток провинции Хама.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): утратило контроль над горным районом Тадмурия, деревней Бир Хафна и дамбой к востоку от Арака под Пальмирой; потеряло конвой техники и несколько бензовозов в ходе бомбардировки ВКС РФ на востоке провинции Хомс; убило троих солдат США и ранило еще шестерых в результате обстрела в районе Аль-Машалаб в Ракке.

Курды: завершили подготовку 150 бойцов SDF на базе близ города Айн Исса; отбили у террористов ИГ ряд опорных пунктов к юго-западу от Ракки.

Сирийская свободная армия (ССА): ликвидировала 30 курдских солдат в ходе противостояния на севере от Алеппо.

Провинция Дамаск

Ситуация в Восточной Гуте к вечеру заметно обострилась. Столкновения между отрядами боевиков-оппозиционеров и проасадовскими бойцами-шиитами фиксируются в окрестностях городов Замалка, Ар-Рейхан, Дума, Айн Тарма, а также в восточных пригородах Дамаска, передают Местные координационные комитеты Сирии.

По информации новостного Twitter-канала (@slaati), правительственные ВВС поддерживают ополченцев с воздуха, нанося удары по объектам радикалов вблизи лагеря Хан Аль-Шейх в восточных предместьях столицы. Ранее исламисты в нарушение режима перемирия обстреляли позиции проправительственных войск в районе Джобар, вынудив шиитские отряды открыть ответный огонь. Никаких сведений о потерях сторон на данный момент не поступало.

Провинция Алеппо

На фронте к северу от Алеппо возобновилось противостояния между протурецкими сирийскими оппозиционными группировками и курдскими отрядами Демократических сил Сирии (SDF). Как пишет на своей странице в сети Twitter (@semcombs7451) военный источник, в результате нападения боевиков Сирийской свободной армии (ССА) на опорные пункты курдов было убито как минимум 30 солдат SDF.

При помощи радикалов ССА и «Ахрар аш-Шам» Турция рассчитывают полностью вытеснить курдские войска с территорий у северной границы Сирии. Напомним, Анкара добавила Рабочую партию Курдистана (РПК) в список террористических группировок.

Провинция Хомс

Силы Национальной обороны (NDF)****** и отряды ливанского формирования «Хезболла» достигли новых успехов в боях с террористами «Исламского государства»* в районе шоссе Пальмира – Ас-Сухна к востоку от древнего города. По информации военного источника, представленной на его странице в соцсети Twitter (@watanisy), проправительственные силы полностью освободили горный район Тадмурия, отбили деревню Бир Хафна и дамбу в восточных окрестностях населенного пункта Арак. Таким образом, проасадовские войска еще несколько приблизись к ключевому городу Ас-Сухна, освобождение которого откроет дорогу для наступления в направлении Дейр эз-Зора.

Российские боевые самолеты поддерживали освободительную операцию подразделений «Хезболлы» и NDF, нанося авиаудары по объектам боевиков ИГИЛ вдоль трассы М20. Также был уничтожен конвой техники террористической группировки на дороге Ат-Табка – Ас-Сухна. В частности, были ликвидированы несколько бензовозов радикалов, сообщал ливанский портал Al Masdar News. Таким образом, командование «Исламского государства» продолжает стягивать силы из провинции Ракка в район Пальмиры, рассчитывая задержать наступление проправительственных войск и вернуть под свой контроль крупные залежи нефти и газа.

Провинция Даръа

Как утверждают оппозиционные источники, связанные с боевиками ССА и «Джебхат Фатх аш-Шам», радикалами в ходе последних боев за контроль над городом Даръа были убиты около 40 военнослужащих правительственной армии Сирии.

Напомним, самые ожесточенные столкновения разворачиваются в почти целиком оккупированной южной половине административного центра провинции – в районах Даръа Аль-Балад и Аль-Маншия. Из-за того, что командование сирийских войск не успело вовремя перебросить в этот регион подкрепление, отряды исламистов в рамках кампании по захвату Даръа достигли центральной части города. Ранее сообщалось, что стороны договорились о временном перемирии в этом регионе, которое вступит в силу завтра в полдень и будет продолжаться следующие двое суток.

Провинция Ракка

По данным военного источника в Twitter (@Baco_UK), курдские бойцы Демократической армии Сирии (SDF) и отрядов YPG захватили несколько ключевых опорных пунктов боевиков «Исламского государства» к юго-западу от Ракки вблизи магистрали М4. Курды, поддерживаемые авиацией международной коалиции, намерены полностью замкнуть город в кольцо блокады, заняв участок шоссе на юге от столицы провинции. Параллельно части SDF и YPG продолжают штурмовать Ракку, действуя преимущественно на западной и восточной окраинах города.

Еще 150 солдат «Демократических сил», закончивших обучение на базе 93-й бригады к югу от города Айн Исса, в скором времени присоединятся к антитеррористической операции «Гнев Евфрата» в Ракке. Об этом сообщает местный активист на своей странице в Twitter (@AfarinMamosta).

Как сообщает информационное агентство Step News, трое американских военнослужащих погибли и еще шестеро получили ранения в результате обстрела террористами ИГИЛ штаба международной коалиции, расположенного в захваченном курдами юго-восточном районе Ракки Аль-Машалаб. Радикалы вели огонь из гранатометов и ракетных установок.

Провинция Хама

Правительственная армия САР и союзные войска перебросили на восток провинции Хама в район города Саламия новую партию подкрепления, сообщает Al Masdar News. В составе конвоя прибыли дополнительные подразделения военнослужащих и десятки транспортных средств, большая часть которых оснащена пулеметами крупных калибров. Скоро стартует полномасштабное наступление на позиции «Исламского государства» в регионе. Одной из основных целей является освобождение города Акербат, со стороны которого отряды террористов ИГИЛ ведут атаки в направлении Пальмиры и Саламии. Командование намерено в рамках грядущей военной кампании полностью зачистить от ИГ территории внутри треугольника Хама – Ракка – Пальмира.

Ирак

Представители командования иракской правительственной армии заявили о грядущей операции по освобождению провинции Аль-Анбар от оккупации «Исламского государства». Под контролем террористической организации все еще остаются обширные территории в западной части региона у сирийско-иракской границы. В частности, боевики по-прежнему занимаю ряд крупных городов, среди которых – Аль-Каим, Ана, Рауа и другие.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)