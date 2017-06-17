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Политика
МИД РФ упрекнул Трампа в возвращении к риторике в стиле холодной войны из-за Кубы
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МИД РФ упрекнул Трампа в возвращении к риторике в стиле холодной войны из-за Кубы

17:52  17 Июня 2017
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МИД РФ упрекнул Трампа в возвращении к риторике в стиле холодной войны из-за Кубы

Москва, 17 июня. Новая политика президента США Дональда Трампа в отношении Кубы возвращает мир к риторике в стиле холодной войны, заявил глава латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

В МИД РФ выразили сожаление из-за отказа Трампа от нормализации отношений с Кубой.

«Объявленная президентом США новая линия в отношении Кубы возвращает нас к уже подзабытой риторике в стиле холодной войны, — заметил Щетинин. — Подобный подход характеризовал подход США к Кубе на протяжении десятилетий».

МИД РФ упрекнул Трампа в возвращении к риторике в стиле холодной войны из-за Кубы

В мае на Кубе сочли «нелепым» и «спорным» поздравление кубинского народа с Днем независимости президентом Трампом. 

#трамп
Катерина Тимошенская
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