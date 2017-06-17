Названа дата прощания с бывшим главой Саратова

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Саратов, 17 июня. Прощание с депутатом Госдумы и бывшим главой Саратова Олегом Грищенко состоится в воскресенье в здании Саратовской областной думы. Об этом в субботу сообщила пресс-служба саратовской мэрии.

«Гражданская панихида по Грищенко состоится завтра с 13.00 до 15.00 в Саратовской областной думе», — говорится в сообщении.

Напомним, что Грищенко скончался после продолжительной болезни в возрасте 50 лет. По предварительным данным, депутат будет похоронен 19 июня в Саратове.