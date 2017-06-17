Фактор «Хезболлы»: почему Израиль поддерживает боевиков «Ан-Нусры» в Сирии

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Сообщения о том, что Израиль поддерживает исламистские радикальные группировки в Сирии, поступали неоднократно. Однако сейчас связи властей Израиля с террористами «Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещенная в РФ группировка) были раскрыты в докладе генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша, в котором говорится о 16 контактах между Израилем и боевиками.

По словам генсека ООН, миротворцы, находящиеся в аннексированных Израилем Голанских высотах, уличили Израиль в помощи сирийской оппозиции и террористическим группировкам. Помимо контактов с боевиками, Израиль оказывает террористам медицинскую помощь на своей территории.

О том, какие цели имеет Израиль и как использует сирийский конфликт для их достижения, рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов. По мнению эксперта, Израиль преследует целью ослабление своего главного политического оппонента – Ирана.

«Для Израиля Иран — это противник и соответственно Сирия под руководством Башара Асада, как союзник Ирана, — тоже. Поэтому их ослабление в интересах израильтян».

Изначально военное и политическое руководство Израиля выбирало, какое отношение иметь к сирийскому конфликту. По словам эксперта, выбор состоял из двух альтернатив: либо Израиль остается нейтральным, не вмешиваясь в конфликт, либо ослабляет руководство Башара Асада, а вместе с ним и Сирию.

Константин Долгов отмечает, что в ходе своих поездок в Сирию он лично видел боеприпасы израильского производства, захваченные сирийскими войсками у боевиков. Кроме того, на спорных Голанских высотах израильтяне поддерживают боевиков «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) огнем артиллерии.

«Боевики «Джебхат ан-Нусры» также проходят лечение в израильских госпиталях. Израильтяне объясняют это гуманитарной помощь. Как они заявляют им все равно, кого лечить: сирийских военнослужащих, палестинских, израильтян или даже боевиков».

Естественно, сирийская сторона относится к этому негативно и подчеркивает, что Израиль, таким образом, содействует терроризму в Сирии. Но Израиль, видимо, не намерен менять свою политику, в первую очередь – из-за Голанских высот, где израильтяне хотят создать свою «зону безопасности».

«Голанские высоты признаны ООН оккупированной Израилем территорией со времен войны 1967-го года, и Сирия требует их возврата. Фактор Голанских высот — это один из мотивов, почему Израиль действует против сирийского руководства».

Между тем, как отмечают эксперты, Сирия может повлиять на поведение Израиля, если прекратит работать с ливанским движением «Хезболла». Израиль занес ливанских шиитов в список террористических организаций и периодически наносит авиаудары по базам «Хезболлы» в Сирии. Если же Башар Асад откажется от услуг «Хезболлы» и предложит отрядам этого движения покинуть территорию страны, это может в перспективе примирить Дамаск с Тель-Авивом, решить проблему Голанских высот, или добиться прекращения рейдов ВВС Израиля на сирийскую территорию.

Эксперт затрудняется сказать, насколько повлияет уход «Хезболлы» из Сирии на поведение Израиля. Тем не менее, такой вариант представляется наиболее удачным для сирийского руководства – даже несмотря на возможное противодействие со стороны Ирана: