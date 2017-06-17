В Госдуме назвали условие возвращения военных на базы «Хмеймим» и «Тартус» в Сирии

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Москва, 17 июня. Сроки возвращение российских военных на базы «Хмеймим» и «Тартус» в САР зависят от успехов сирийской правительственной армии в борьбе с терроризмом. Такое заявление сделал в субботу глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

«Все будет зависеть от тех темпов, которыми будут правительственные войска устанавливать контроль на территории Сирийской Арабской Республики», — пояснил он «Интерфаксу».

Накануне стало известно о том, что российские ВКС уничтожили более 100 боевиков из числа руководства террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России), среди которых мог быть лидер организации.

* Организация запрещена на территории РФ.