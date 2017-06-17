Сирия сегодня: 48 часов тишины в Даръа, ИГ* выбили из Аль-Валида, США боятся наступать

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Сирия, 17 июня. Сирийская армия объявила 48-часовое перемирие в Даръа. ВС Ирака выбили ИГ** из приграничных областей в районе Аль-Валида (Ат-Танфа). США готовы начать наступление на юге Сирии, но боятся мести Ирана.

Сирийская армия объявила 48-часовое перемирие в Даръа

Правительственная Сирийская арабская армия (САА) заявила о приостановке на 48 часов боевых действий в городе Деръа, центре одноименной провинции на юге Сирии. Как сообщает государственное сирийское агентство SANA, это сделано с целью поддержания усилий по соблюдению перемирия.

«Прекращаются боевые действия на срок 48 часов с 12.00 субботы (время совпадает с московским) в городе Даръа для поддержки усилий по национальному примирению», — говорится в заявлении командования САА.

Агентство SANA отмечает, что силы президента Сирии Башара Асада продолжают укреплять процесс примирения на местном уровне, заключая локальные соглашения о прекращении огня в разных районах страны. В то же время не прекращается борьба с террористическими группировками, отказывающимися соблюдать режим перемирия.

Новый рассвет: иракская армия выбила ИГ из приграничных районов Сирии

Иракские пограничные войска освободили от боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ, ИГИЛ*) переход Аль-Валид на границе с Сирией и часть приграничной полосы. Об этом сообщает иракское военное командование на своей официальной странице в Facebook.

Иракское командование назвало операцию в районе сирийской границы «Новый рассвет», говорится в пресс-релизе, опубликованном в социальных сетях.

«Командование пограничных войск Ирака начало масштабную операцию под названием «Новый рассвет» для освобождения приграничного [с Сирией] района в западном регионе», — говорится в заявлении вооруженных сил Ирака.

Операция привела к освобождению от боевиков ИГ перехода Аль-Валид, а также к освобождению всей пограничной линии в районе сирийско-иракско-иорданской границы. Помимо пограничных войск Ирака в боях с исламистами участвуют ополченцы, воздушную поддержку им оказывают ВВС Ирака и самолеты возглавляемой США международной коалиции.

В Сирии переход Аль-Валид называется Ат-Танф, и с этим населенным пунктом за последнее время было связано несколько неприятных инцидентов. Дело в том, что союзники Асада, которые ведут в этом районе боевые действия против ИГ, трижды подверглись атаке с воздуха со стороны сил возглавляемой США международной коалиции. В качестве «оправдания» Пентагон заявил, что союзники Дамаска якобы подошли слишком близко к американскому тренировочному лагерю, где спецназ США готовит отряды курдов и других представителей сирийской оппозиции, чтобы затем использовать их как пушечное мясо при атаке на «столицу» ИГ Ракку.

В то же время сирийская армия также сообщает об успехах в борьбе с ИГ в районе Ат-Танфа.

США готовы начать наступление на юге Сирии, но боятся «ответки» Ирана

Два высокопоставленных представителя администрации Дональда Трампа настаивают на расширении военного вмешательства в Сирии, но глава Пентагона выступает против. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, глава совета национальной безопасности США по разведке Эзра Коэн-Ватник и советник по Ближнему Востоку Дерек Харви несколько раз предлагали начать наступление на юге Сирии, однако каждый раз натыкались на противодействие министра обороны Джеймса Мэттиса.

Мэттис, будучи опытным военным, считает, что подобная авантюра приведет к опасной конфронтации США с Ираном. Следствием этого может стать удар со стороны Ирана по находящимся в Сирии и Ираке американским военным, сообщает издание.

Мэттис, а также глава комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд и представитель президента США в международной коалиции Бретт Макгерк считают, что правильнее будет сконцентрировать силы на вытеснении террористов ИГ из опорных пунктов, в первую очередь из Ракки и Мосула, пишет автор статьи.

* Организация запрещена на территории РФ.