Эрдоган угрожает лидеру оппозиционной партии Турции судом за призывы к протесту

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Анкара, 17 июня. Лидеру основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемалю Кылычдароглу не стоит удивляться, если его пригласят в суд после призывов к гражданам страны выходить на улицы в знак протеста, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Кылычдароглу призвал жителей Турции выйти на улицы в знак протеста из-за ареста депутата его партии.

«Призывы людей выходить на улицы, не взирая на конституцию, никогда не делаются для пользы самих граждан или страны», — в свою очередь заметил Эрдоган.

Президент страны добавил, что лидеру НРП не стоит удивляться, «в случае если его однажды пригласят в суд».

Ранее сообщалось, что полиция США выдала ордеры на арест охранников Эрдогана, вступивших в столкновения с протестующими в Вашингтоне.