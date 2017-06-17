Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Эрдоган угрожает лидеру оппозиционной партии Турции судом за призывы к протесту
Triangle Created with Sketch.

Эрдоган угрожает лидеру оппозиционной партии Турции судом за призывы к протесту

17:35  17 Июня 2017  /обновлено: 17:35  17 Июня 2017
108

Эрдоган угрожает лидеру оппозиционной партии Турции судом за призывы к протесту

Анкара, 17 июня. Лидеру основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемалю Кылычдароглу не стоит удивляться, если его пригласят в суд после призывов к гражданам страны выходить на улицы в знак протеста, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

 Кылычдароглу призвал жителей Турции выйти на улицы в знак протеста из-за ареста депутата его партии.

«Призывы людей выходить на улицы, не взирая на конституцию, никогда не делаются для пользы самих граждан или страны», — в свою очередь заметил Эрдоган.

Президент страны добавил, что лидеру НРП не стоит удивляться, «в случае если его однажды пригласят в суд».

Ранее сообщалось, что полиция США выдала ордеры на арест охранников Эрдогана, вступивших в столкновения с протестующими в Вашингтоне.

 

#эрдоган
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть