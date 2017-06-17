Сирия: РФ рассчитывает на успех переговоров в Женеве после встречи в Астане

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Москва, 17 июня. Российские власти рассчитывают на прогресс в межсирийских переговорах, которые состоятся в Женеве после встречи в Астане и саммита G-20 Гамбурге. Такое заявление сделал в субботу заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

«Эта встреча в Женеве пройдет после контактов по Сирии в Астане и саммита «двадцатки» в Гамбурге, где также могут быть какие-то предметные дискуссии и контакты, полезные для межсирийского урегулирования», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что встреча в Астане может состояться 4-5 июля, однако этот вопрос во многом зависит от принимающей стороны.