Ад на земле: руины Алеппо показали на видео с высоты птичьего полета

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Алеппо, 17 июня. Разрушенный боевиками сирийский город Алеппо сняли на видео с высоты птичьего полета.

На данный момент в городе живут около двух миллионов человек. Многие жители не торопятся возвращаться в свои дома, так как здания могут рухнуть в любую минуту. Кроме того, в руинах могут оставаться мины и взрывные устройства. Российские военные продолжают работать в Алеппо.

«Если вы хотите знать, как выглядит ад на земле, – вот он! Вот во что превратили жемчужину Сирии террористы запрещенного ИГИЛ»*, — сообщает телеканал «Звезда».

* Организация запрещена на территории РФ.