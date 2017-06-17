Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Ад на земле: руины Алеппо показали на видео с высоты птичьего полета
Triangle Created with Sketch.

Ад на земле: руины Алеппо показали на видео с высоты птичьего полета

17:06  17 Июня 2017  /обновлено: 17:07  17 Июня 2017
471

Ад на земле: руины Алеппо показали на видео с высоты птичьего полета

Алеппо, 17 июня. Разрушенный боевиками сирийский город Алеппо сняли на видео с высоты птичьего полета.

На данный момент в городе живут около двух миллионов человек. Многие жители не торопятся возвращаться в свои дома, так как здания могут рухнуть в любую минуту. Кроме того, в руинах могут оставаться мины и взрывные устройства. Российские военные продолжают работать в Алеппо.

«Если вы хотите знать, как выглядит ад на земле, – вот он! Вот во что превратили жемчужину Сирии террористы запрещенного ИГИЛ»*, — сообщает телеканал «Звезда».

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #алеппо #иг #игил
Катерина Михайлиди
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть