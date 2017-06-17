Сирия: три солдата США погибли под обстрелом боевиков ИГ в Ракке
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Ракка, 17 июня. Три американских солдата погибли во время обстрела боевиков террористической организации «Исламское государство» в сирийской Ракке. Трагедия произошла в квартале Машляб.
Террористы запрещенного в России «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ) атаковали штаб американских солдат в квартале Машляб. В результате этого нападения погибли трое американских военнослужащих, передает Step News Agency.
Ранее сообщалось, что армия Сирии и отряды ополченцев нанесли удары по террористам «Исламского государства» в 30 км к югу от Ракки.
* Организация запрещена на территории РФ.
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