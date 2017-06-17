Сирия: три солдата США погибли под обстрелом боевиков ИГ в Ракке

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Ракка, 17 июня. Три американских солдата погибли во время обстрела боевиков террористической организации «Исламское государство» в сирийской Ракке. Трагедия произошла в квартале Машляб.

Террористы запрещенного в России «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ) атаковали штаб американских солдат в квартале Машляб. В результате этого нападения погибли трое американских военнослужащих, передает Step News Agency.

#الرقة

مقتل ثلاث #جنود_امريكيين وإصابة ستة اخرين جراء استهداف #تنظيم_الدولة أحد المقرات التابعة لهم بعدة صواريخ في #حي_المشلب منذ يومين. — Step News Agency (@Step_Agency) June 17, 2017

Ранее сообщалось, что армия Сирии и отряды ополченцев нанесли удары по террористам «Исламского государства» в 30 км к югу от Ракки.

* Организация запрещена на территории РФ.