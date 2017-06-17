Алеппо так и не получил гуманитарной помощи от Запада — Путин

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Вашингтон, 17 июня. Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в очередной раз напомнил о необходимости сохранить территориальную целостность Сирии, а также упрекнул партнеров в том, что они не предоставляли гуманитарную помощь Алеппо. Об этом говорится в книге-транскрипте интервью Путина Оливеру Стоуну, которая вышла в США.

Путин обратил внимание на то, что разговоров о необходимости немедленно предоставить гуманитарную помощь Алеппо было немало, однако до дела так и не дошло: после того как город был освобожден, а безопасность в нем обеспечена, западные партнеры так и не предоставили помощь жителям.

Отвечая на комментарий Стоуна о том, что, по мысли некоторых экспертов, для разрешения кризиса следует разделить Сирию на четыре или пять частей, Путин подчеркнул, что это, наоборот, приведет к росту конфронтации.